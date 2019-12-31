شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تنفي اقتحام سفارتها ببغداد.. وتكشف مكان السفير والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن كل الأمريكيين بسفارة الولايات المتحدة في بغداد آمنون، نافية اقتحام المنشأة التي تظاهر عندها محتجون وأعضاء فصائل مسلحة، اليوم الثلاثاء، تعبيرا عن الغضب من ضربات جوية أمريكية في العراق.

وقال متحدث باسم الوزارة، إن السفير الأمريكي في العراق مات تولر كان في رحلة سفر خاصة معدة سلفا منذ أكثر من أسبوع، موضحًا أن التقارير التي ذكرت أنه أُجلي من السفارة زائفة. وأضاف المسؤول أن السفير في طريق العودة إلى السفارة وأنه لا توجد خطط لإخلائها.