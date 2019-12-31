شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمريكيون: سنرسل قوات إلى سفارتنا ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون أمريكيون لـ "رويترز" اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة قوات إضافية من مشاة البحرية بشكل مؤقت إلى سفارتها في بغداد بعد احتجاجات شابتها أعمال عنف خارج مجمع السفارة.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم إن عدد أفراد القوة سيكون صغيرا وإنه سيتم إرسالها من المنطقة.