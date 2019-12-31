زلزال يضرب أجزاء من المناطق الشمالية ووسط باكستان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر أجزاء من المناطق الشمالية ووسط باكستان.
وشعر بحدة الزلزال سكان العاصمة إسلام آباد ومدن الأقاليم الشمالية والشمالية الغربية والبنجاب وخيبر بختون خوا.
وحددت إدارة الأرصاد الجوية موقع الزلزال في إقليم جيلجيت شمال البلاد وقدرت عمقه بـ42 كيلومترا.
وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية بأن الناس انتابتهم حالات من الذعر وخرجوا إلى الميادين.
ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية أو في الممتلكات حتى الآن.
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