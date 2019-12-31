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واشنطن سترسل قوات مارينز إضافية إلى محيط السفارة خلال ساعات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

واشنطن سترسل قوات مارينز إضافية إلى محيط السفارة خلال ساعات

الخليج 365

أفادت فضائية "سكاي نيوز" العربية، مساء اليوم الثلاثاء، بسماع دوى إطلاق نار في محيط السفارة الأمريكية بالعراق.

 

فيما ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "رويترز"، نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن واشنطن سترسل قوات مارينز إضافية إلى محيط السفارة خلال ساعات.

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أصيب 62 شخصا بجروح إثر إطلاق الرصاص وقنابل الغاز من حرس السفارة الأمريكية في بغداد باتجاه محتجين على القصف الأمريكي لمواقع أحد فصائل "الحشد الشعبي"، السبت الماضي.

 

فيما أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بنشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

 

وقال المصدر لقناة "السومرية" التلفزيونية العراقية إنه "تم نشر الفرقة الخاصة من الباب الرئيسي إلى الباب الثاني للسفارة الأمريكية في بغداد".

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