عبدالله حمدوك يدعو إلى التكاتف والتعاضد بولايات السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

أطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، على الأوضاع في مختلف الولايات، خلال اجتماع اليوم، الذي ضم الولاة، بحضور السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء.

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وذكر بيان لمجلس الوزراء أن حمدوك اطمأن - خلال الاجتماع - على مجمل الأوضاع بولايات السودان المختلفة بما في ذلك استتباب الأمن والاستقرار، وموقف تنفيذ مشروعات التنمية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والمياه والطاقة، ودعا إلى التكاتف والتعاضد والعمل سويًا من أجل العبور بالسودان إلى بر الأمان.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني، بالروح الوطنية والمسئولية العالية، التي أبداها الولاة في عرضهم للقضايا والتحديات المتصلة بهموم المواطنين، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لتهيئة المناخ والتوعية المجتمعية من أجل تحقيق السلام الشامل والمستدام، فضلا عن ضرورة إحكام التنسيق بين الأجهزة الاتحادية والولائية.