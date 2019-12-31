وزير الخارجية الأمريكي : لم يتم إقتحام السفارة في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه لم إقتحام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد .



وأضاف في تصريحات مقتضبة له، أن الأمريكيون بداخلها آمنون .

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وحاول محتجون عراقيون، اليوم الثلاثاء، إقتحام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد رداً علىق صف مواقع تابعة لميليشيا حزب الله في العراق .

ونقلت رويترز عن مسئولين بوزارة الخارجية العراقية، قولهم أنه تم إجلاء السفير الأمريكى وموظفى السفارة الأمريكية فى بغداد.