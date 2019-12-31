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بنيامين نتيناهو لن يكون هناك سفير إسرائيلي لدى الأمم المتحدة الفترة المقب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

بنيامين نتيناهو لن يكون هناك سفير إسرائيلي لدى الأمم المتحدة الفترة المقب

الخليج 365

قرر بنيامين نتيناهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، عدم التجديد لداني دانون سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة، حسبما أذاعت القناة 12 في تليفزيون الاحتلال.

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وتنتهي مهلة دانون في ذلك المنصب، اليوم الثلاثاء، ما يعني أنه لن يكون هناك سفير إسرائيلي لدى الأمم المتحدة الفترة المقبلة.

وقالت مصادر في مكتب نتنياهو إن الأخير تحدث مع أفيحاي مندلبليت، المستشار القضائي للحكومة، بشأن إمكانية أن تصادق حكومة تسيير الأعمال لقرار يقضي بتعيين سفير جديد، فيما يتم بحث الأمر حتى الآن ولم يتم الرد.

وتعاني إسرائيل من عدة أزمات بسبب عدم وجود حكومة مستقرة يمكنها التصديق على العديد من قرارات التعيينات، منذ أبريل الماضي.

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