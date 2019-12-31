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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين في تهنئته لمواطنيه .أتمنى أن تنعموا بسعادة التفاهم المتبادل في بيوتكم إلى الأبد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخليج 365
اهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بلاده بمناسبة حلول العام الجديد 2020، متمنيا لمواطنيه دوام السلام والصحة والرفاه والازدهار.
بتروبافلوفسك كامتشاتسكي - سبوتنيك. وقال بوتين في تهنئته: "أتمنى أن تنعموا بسعادة التفاهم المتبادل في بيوتكم إلى الأبد، وأن تتغلبوا على جميع الصعوبات، وأن تكون جميع الأجيال موحدة. أتمنى أن يكون آباءكم بصحة جيدة وأن يشعروا دائما باهتمامكم، وأن يعرف كل طفل بأنه الأحب إلى والديه".
وأضاف بوتين: "نسعى جاهدين لفعل شيء مهم ومفيد للآخرين، لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى دعمنا، وإرضائهم بالهدايا والاهتمام. من خلال الدوافع الصادقة، ونقاء الأفكار، ونبل التخلي عن الأنانية، يتجلى سحر عيد رأس السنة. هذه اللحظات تكشف أفضل الميزات لدى الناس، وتحول العالم لتملأه بالفرح والابتسامات". وختم الرئيس الروسي التهنئة بأن "السنة الجديدة أصبحت على الأبواب. فلنتمنى لبعضنا البعض السلام والازدهار والرخاء للوطن الأم. أهنئكم بالعام الجديد 2020".
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