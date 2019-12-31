وزير الدفاع الكويتي يتفقد قوات بلاده في «إعادة الأمل»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الصباح القوات الكويتية المشاركة في عملية «إعادة الأمل» ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع، في بيان صحفي، إن سفير الكويت لدى السعودية الشيخ علي خالد الجابر الصباح رافق وزير الدفاع مع وفد رفيع المستوى.

يذكر أن عملية «إعادة الأمل» ينظمها التحالف العربي ضد الحوثيين، وأعلن عنها في 21 أبريل 2015، بعد أن أعلنت قيادة التحالف عن انتهاء عملية «عاصفة الحزم» في اليمن.