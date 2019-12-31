توقعات لبنانية بإعلان حكومة دياب غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رجحت مصادر لبنانية مطلعة أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة حسان دياب قبل نهاية الأسبوع الحالي.

ونقلت صحيفة «الأخبار» في عددها الصادر أمس، عن المصادر قولها إنه بعد أن فشلت توقعات المكونات السياسية المعنية بعملية التأليف بالإفراج عن الحكومة أمس، رجحت مصادر مطلعة أن تطل الحكومة برأسها غدا كحد أقصى إذا ما نجحت في تذليل عقد عالقة.

وأشارت إلى أن هناك ثلاث عقد لا تزال عالقة حتى مساء أمس، الذي شهد اتصالات مكثفة بين القوى اللبنانية ورئيسي الجمهورية والحكومة، مشيرة إلى أن هذه العقبات تتعلق أولا «باسم وزير الداخلية الذي طرحه دياب، وهو ضابط متقاعد من عكار، تحفظ على اسمه رئيس الجمهورية، بانتظار أن يقدم دياب بديلا منه».