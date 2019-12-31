الجامعة العربية تدعو لطرد تركيا من ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

طالب أعضاء الجامعة العربية بطرد تركيا من ليبيا، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد على مستوى المندوبين بمقرها بالقاهرة أمس، وبحثوا خلاله التطورات على الأرض في ليبيا، بناء على طلب من مصر.

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وبدأ الاجتماع بجلسة مغلقة، وقالت مصادر إن الاجتماع يهدف إلى «الوصول إلى موقف عربي موحد من الأوضاع في ليبيا التي تنذر بتهديد الاستقرار الإقليمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط».

يأتي هذا بينما يستعد البرلمان التركي لبحث مذكرة مرفوعة من الرئاسة لطلب تفويض بإرسال قوات إلى ليبيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن اعتزامه إرسال قوات إلى ليبيا إذا ما طلبت «حكومة الوفاق» وهو ما قامت به بالفعل، فيما تحتدم المعارك في محيط طرابلس بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، ولقوات الداعمة لحكومة الوفاق.