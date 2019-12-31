فلسطيني يكمل 100 يوم إضراب في إسرائيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - رام الله

قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل أكمل أمس 100 يوم من الإضراب عن الطعام وسط تدهور حاد في حالته الصحية.

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وذكر نادي الأسير الفلسطيني غير الحكومي في بيان أن المعتقل أحمد زهران (42 عاما) من رام الله، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وحذر البيان من أن زهران «يواجه ظروفا صحية خطيرة في معتقل (عيادة سجن الرملة) وسط مماطلة إسرائيلية بشأن البت بالاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري»، وهو الإضراب الثاني للمعتقل زهران خلال العام الحالي، حيث خاض الأول من مارس، واستمر لمدة 39 يوما، وأنهاه بعد وعود بإنهاء اعتقاله الإداري، لكن صدر بحقه قرار اعتقال إداري جديد شرع على إثره بالإضراب الحالي.

وبحسب منظمات حقوقية فلسطينية، فإن أكثر من 50 معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل خاضوا إضرابات فردية خلال عام 2019 غالبيتهم رفضا للاعتقال الإداري الذي يقوم على الاعتقال المفتوح دون توجيه ملفات اتهامات محددة.