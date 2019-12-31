طهران تعود للاستفزاز وتحتجز ناقلة نفط في الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عادت طهران لاستفزاز دول المنطقة من جديد، واحتجزت أمس الأول ناقلة نفط في الخليج العربي بزعم تهريب النفط.
وقالت قناة العالم على تيليجرام إن «بحرية الحرس الثوري أوقفت ناقلة نفط تهرب وقودا قرب جزيرة أبوموسى بالخليج»، وأعلنت أن طاقم الناقلة يضم 16 شخصا من الجنسية الماليزية، كما تحمل الناقلة وقودا بمقدار مليون و312 ألف ليتر.
ووفقا للعربية نت، قال قائد المنطقة الخامسة لبحرية الحرس الثوري، علي عظمائي، لوكالة «ارنا» إن هذه «سادس سفينة نحتجزها بداعي تهريب الوقود».
وكانت وسائل إعلام تابعة لإيران أفادت في أغسطس الماضي بأن الحرس الثوري أعلن عن احتجاز سفينة أجنبية في مياه الخليج تنقل 700 ألف ليتر من الوقود، وعلى متنها 7 بحارة.
وحسب بيان القوات البحرية في الحرس الثوري، فقد تم احتجاز السفينة قرب جزيرة فارسي وسحبها إلى ميناء بوشهر جنوب إيران. واتهمت طهران، الناقلة أيضا بتهريب وقود لبعض الدول العربية.
وفي 19 يونيو الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه «صادر» ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبيرو» لدى عبورها مضيق هرمز.
وقال الحرس الثوري وقتذاك في بيان على موقعه الالكتروني إن القوات البحرية التابعة له، وبطلب من «سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان» احتجزت الناقلة، بسبب «عدم احترامها القانون البحري الدولي».
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