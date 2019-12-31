ضربات أمريكا أنهت مشوار اليد اليمنى لسليماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أفادت تقارير إخبارية بأن الضربات الأمريكية التي استهدفت الميليشيات الموالية لإيران نجحت في تصفية رجل دين إيراني يدعى مرتضى الخزعلي.
وأشارت البيان الإماراتية أمس إلى مقتل أحد القادة المسؤولين عن خطوط الإمداد الإيرانية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، والذي يدعى أبوعلي الخزعلي، واسمه الحركي (أبوعلي مدنية)، ويدعى مرتضى جبار غيلان الخزعلي.
وبينت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، في بيان صادر عنها أن الغارات استهدفت 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب العراقي في كل من سوريا والعراق، لافتة إلى أن الغارات جاءت على خلفية استهداف القاعدة الأمريكية في العراق، والذي أدى إلى مقتل مقاول أمريكي، وأفادت المصادر في العراق بارتفاع قتلى الغارات الأمريكية على قواعد حزب الله العراقي إلى 25 بينهم 3 ضباط إيرانيين، كما أصيب نحو 50 آخرين من عناصر الحشد الشعبي العراقي جراء القصف الأمريكي.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أوضحت في بيان لها أن الغارات طالت مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة، مشيرة إلى أن حزب الله العراقي يصنف على قائمة المنظمات الإرهابية في جداول الولايات المتحدة الأمريكية.
تصفية الخزعلي.. لماذا؟
- أدى دورا بارزا في عمليات تهجير العراقيين من غرب العراق ومناطق جرف الصخر شمال غرب بغداد، مما أدى إلى إحداث تغيير ديمجرافي في هذه المناطق
- قاتل الخزعلي ضمن صفوف حزب الله في سوريا
- اختير لقيادة فوج ضمن «اللواء 45» لحزب الله العراقي، لتثبيت الوجود الإيراني على الحدود العراقية السورية
- أشرف على تخزين الأسلحة والصواريخ الإيرانية على الحدود
- يعد من المقربين لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني
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