السعودية تودع 2019 بإنجازات استثنائية وريادة عالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

فيما يبزغ فجر العام الجديد 2020 شهد عام 2019 عددا من القرارات والأوامر الملكية والإصلاحات التي ساهمت في إحداث تغييرات نوعية على خارطة السعودية وبروز اسمها لامعا في المحافل الدولية، محققة ريادة عالمية.

«مكة» حاولت تغطية 356 يوما شكلت تحولات جوهرية وجذرية وحققت إنجازات استثنائية خلال العام الماضي في مختلف الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والرياضية.

يناير 2019

2 شركة مشاريع الترفيه السعودية تعلن أن مدينة الرياض ستشهد إطلاق أول وجهة ترفيهية متكاملة، تضم صالات للسينما ومناطق مفتوحة للعروض الفنية الحية.

4 بدء محاكمة المتهمين بقتل جمال خاشقجي.

المحاكم تبدأ بإشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية على الهاتف المحمول.

6 توطين المهن بمنافذ البيع في 5 أنشطة.

6 الملك سلمان يدشن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

9 عملية استباقية بالقطيف تنتهي بمقتل 6 مطلوبين.

10 مطار نيوم يستقبل أول رحلة للخطوط السعودية.

10 وزارة الطاقة تعلن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز بالمملكة.

10 الإعلان عن مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.

12 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يقر تعديلا على اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بإقامة العامل، أو بطاقة التأمين الطبي الخاصة به أو جواز سفره.

24 «تداول » توافق على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة وفقا لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية، بقيمة 5.37 مليارات ريال.

25 إنشاء أول محطة هيدروجين للسيارات في السعودية.

28 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدشن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

28 تدشين «منصة » لتسهيل إجراءات منح رخص التعدين.

31 انطلاق البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

فبراير 2019

5 إطلاق القمر الصناعي السعودي .SGS-1

10 الأمير محمد بن سلمان يطلق محمية شرعان الطبيعية ويدشن رؤية العلا.

23 تعيين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

23 السعودية تقرر تدريس اللغة الصينية.

23 الملك سلمان بن عبدالعزيز يشارك في القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ في مصر.

مارس 2019

14 انطلاق فعاليات موسم الشرقية.

14 إطلاق مشروع الرياض آرت الهادف إلى تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك من خلال تنفيذ 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض.

19 إطلاق مشروع الرياض الخضراء، والذي يهدف إلى رفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء في المدينة من 1.7 م 2، إلى 28 م 2، وزيادة نسبة المساحات الخضراء الإجمالية في المدينة من 1.5 % حاليا إلى 9% بما يعادل 541 كلم 2، وذلك من خلال زراعة 7.5 ملايين شجرة، في أنحاء الرياض كافة.

27 أرامكو توقع اتفاقية شراء حصة للاستحواذ على حصة 70 % من سابك من صندوق الاستثمار العام بالمملكة مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات في صناعة الكيماويات العالمية.

29 وزارة الثقافة تعلن عن رؤيتها وتوجهاتها، وتطرح مجموعة من المبادرات التي تندرج تحتها، والقطاعات الثقافية التي ستدعمها، إضافة إلى إطلاق الموقع الرسمي لوزارة الثقافة وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

31 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز «هوك » مجمعة محليا.

أبريل 2019

Advertisements

1 ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يضع حجر الأساس لإنشاء مركز الحرب الجوية.

17 الأمير محمد بن سلمان يدشن ميناء الملك عبدالله برابغ، كأول ميناء في الشرق الأوسط يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل.

24 نائب أمير المنطقة الشرقية يدشن حزمة من مشاريع الترفيه SEVEN في المنطقة.

24 قتل أربعة مهاجمين مدججين بالسلاح في هجوم إرهابي فاشل على مبنى في المباحث بالزلفي شمال الرياض.

مايو 2019

1 الأمير سلطان بن سلمان يدشن أكبر أكاديمية بمجال الطيران في الشرق الأوسط.

2 الاتحاد السعودي للمنطاد يطلق مجموعة من المناطيد يقودها طيارون من جميع أنحاء العالم في سماء العلا.

3 تفعيل المركز الوطني لإدارة النفايات.

8 مجلس الشورى يقر نظام «الإقامة المميزة ».

20 نظام «الإقامة المميزة » يدخل حيز التنفيذ في المملكة.

29 وزير الداخلية يدشن مبادرة «فرجت » لمساعدة المحكومين بقضايا مالية.

30 - 31 المملكة تستضيف 3 مؤتمرات تاريخية بمكة المكرمة؛ قمة مجلس التعاون الخليجي، القمة العربية، وقمة منظمة التعاون الإسلامي.

30 - 31 الإعلان عن وثيقة مكة (2019) في مكة المكرمة.

يونيو 2019

7 انطلاق فعالية سوبر شو داون 2019 بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.

8 انطلاق موسم جدة السياحي.

12 تعرض مطار أبها الدولي لهجوم من قبل المتمردين الحوثيين باستخدام صاروخ كروز.

18 «أرامكو » تدشن أول محطة وقود هيدروجيني في السعودية، لأغراض بحثية وليست تجارية.

21 السعودية تحصل على عضوية كاملة في "فاتف".

24 محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما » يدشن منصة «إيصال » لفواتير الأعمال الالكترونية والمدفوعات، كإحدى أهم مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي.

25 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدشن مشروع توزيع 10 صهاريج لنقل المياه الصالحة للشرب في محافظة الجوف.

30 «الخطوط السعودية » تدشن أولى رحلاتها إلى نيوم.

يوليو 2019

17 تدشين خدمة إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين خارج السعودية.

24 قائد القوات البحرية السعودية يدشن الزورقين الأول والثاني من مشروع الزوارق السريعة في مقر الشركة الفرنسية »CMN« ، في مدينة شيربورغ غربي فرنسا.

27 تدشين مشروعات تطوير وتوسعة مطار أبها الدولي.

30 وزارة العدل تدشن 5 خدمات إلكترونية جديدة.

أغسطس 2019

1 المملكة تسمح للمرأة بالسفر إلى الخارج، وتسجيل الطلاق أو الزواج، والتقدم بطلب للحصول على وثائق رسمية دون موافقة ولي الأمر.

17 انطلاق موسمي الطائف والسودة.

17 تعرض منشأة الشيبة لتسييل الغاز الطبيعي لهجوم بواسطة طائرات بدون طيار.

21 انطلاق بطولة مونديال اليد للأندية في السعودية.

21 تعيين ابتسام الشهري متحدثة لوزارة التعليم كأول امرأة تتقلد هذا المنصب.

21 وزارة العدل تدشن نظام إصدار الوكالات الالكترونية في الأردن والإمارات.

28 رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يدشن أسطول سيارات الإسعاف المجهزة بأحدث الأنظمة والمواصفات.

30 إنشاء وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية.

سبتمبر 2019

14 طائرات بدون طيار تستهدف منشآت نفط أرامكو السعودية في بقيق وخريص، وتسبب في حرائق كبيرة بدون إصابات.

27 المملكة تعلن رسميا عن إصدار تأشيرة سياحية للزائرين من 49 دولة مقابل رسوم قدرها 80 دولارا. يمكن الحصول عليها إما عبر الانترنت ( eVisa ) أو عند الوصول.

28 مقتل عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان.

28 حريق محطة قطار الحرمين بجدة.

أكتوبر 2019

15 تدشين الشريان البري التجاري بين السعودية والعراق

11 انطلاق فعاليات موسم الرياض.

29 - 31 عقد مبادرة الاستثمار في المستقبل السنوية ( FII ) في الرياض.

31 عرض المصارعة الحرة كراون جول ( 2019 ) ضمن فعاليات موسم الرياض.

نوفمبر 2019

5 الحكومة اليمنية والانفصاليون يوقعون اتفاق تقاسم السلطة في الرياض. بدء فعاليات منتدى الإعلام السعودي.

19 تدشين مشروع «بوابة الدرعية .»

22 انطلاق فعاليات موسم الدرعية.

22 ريما الجفالي أول سعودية تتنافس في سباق دولي في المملكة.

24 الهلال يتوج بلقب بطل دوري أبطال آسيا 2019 .

ديسمبر 2019