اجتماع مغلق للجامعة العربية للرد على تصعيد تركيا في ليبيا

يعقد المندوبون الدائمون للدول العربية اجتماعا مغلقا لمجلس الجامعة العربية حاليا لبحث التصعيد التركي في ​ليبيا​.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فإن الاجتماع جاء بعد إعلان ​أنقرة​ تقديم مشروع قانون للبرلمان، للموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق في طرابلس، في مواجهة "​الجيش الوطني​ الليبي".

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