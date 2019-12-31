أفاد مصدر عسكري سوري عن تعرض الريف الشمالي لحماة لقصف صاروخي من التنظيمات الإرهابية، مما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود بجراح، إضافة إلى خسائر في الممتلكات.
وأفاد المصدر أن "وحدات الجيش السوري ردت على مصادر النيران مستهدفة مقرات القيادة ومراكز تجمع الإرهابيين وقتلت عددا كبيرا منهم، كما دمرت ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ، وكبدتهم خسائر كبيرة في المعدات".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري سوري: قتلى وجرحى بصفوف القوات السورية في هجوم مسلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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