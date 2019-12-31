مصدر عسكري سوري: قتلى وجرحى بصفوف القوات السورية في هجوم مسلح

أفاد مصدر ​عسكري​ سوري عن تعرض الريف الشمالي لحماة لقصف صاروخي من التنظيمات الإرهابية، مما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة عدد من الجنود بجراح، إضافة إلى خسائر في الممتلكات.

وأفاد المصدر أن "وحدات ​الجيش السوري​ ردت على مصادر النيران مستهدفة مقرات ​القيادة​ ومراكز تجمع الإرهابيين وقتلت عددا كبيرا منهم، كما دمرت ثلاث منصات لإطلاق ​الصواريخ​، وكبدتهم خسائر كبيرة في المعدات".