ظريف بعد زيارة روسيا والصين:تطابق وجهات النظر إزاء الإجراءات الأميركية

أشار وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ في ختام زيارته إلى ​روسيا​ و​الصين​، الى أن هناك تطابق في وجهات نظر الدول الثلاث ازاء الإجراءات الأميركية التي عرّضت التعددية و​الاتفاق النووي​ للخطر.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار ظريف إلى أنه "كان هناك إجماع بين ​إيران​ وروسيا والصين على أن التعددية باتت في خطر كبير جراء الإجراءات الأمريكية ؛ كما ان نقض العهد الاميركي قد زعزع الاتفاق النووي والامن الدولي وقوض الأمن الدولي"، مؤكدا "ان السبيل الوحيد للاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي يكمن في التخلي عن موقفهم الظاهري والوفاء بالتزاماتهم".

هذا وكان ظريف قد زار كلا من روسيا والصين، لمناقشة القضايا الثنائية، ووضع الاتفاق النووي والوضع الإقليمي.