أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ انها" تعمل على تأمين الحماية لسفارتها في ​العراق​، وارسالها قوات إضافية لتأمين ​السفارة​"، مطالبة "​الحكومة العراقية​ بتأمين الحماية للسفارة والمواطنين الاميركيين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الاميركية: ارسالنا قوات إضافية لتأمين سفارتنا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.