متحدث باسم الأمم المتحدة:ما تعرضت له سفارة أميركا بالعراق يُشعر بالقلق

أعلن ​الاتحاد الأوروبي​ أن ما تعرضت له سفارة ​الولايات المتحدة​ الأمريكية في ​العراق​ يُشعر بـ"القلق".

ودعا المتحدث باسم ​المفوضية الأوروبية​، بيتر ستانو، السلطات العراقية الى القيام بواجباتها تجاه حماية ​البعثات الدبلوماسية​، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي "يشعر بالقلق بشأن الهجوم الذي استهدف ​السفارة​ الأمريكية في العراق".

وأعلن ستانوفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الإصلاحات في العراق وتطلعات الشعب إلى ​السلام​" .

