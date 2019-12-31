متحدث باسم الأمم المتحدة:ما تعرضت له سفارة أميركا بالعراق يُشعر بالقلق

أعلن الاتحاد الأوروبي أن ما تعرضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق يُشعر بـ"القلق".
ودعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، السلطات العراقية الى القيام بواجباتها تجاه حماية البعثات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي "يشعر بالقلق بشأن الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق".
وأعلن ستانوفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الإصلاحات في العراق وتطلعات الشعب إلى السلام" .
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