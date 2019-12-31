حاكم مدينة باوة الإيرانية: ضبط شحنة تضم 55 سلاحا حربيا واعتقال 7 اشخاص

اعلنت ​ايران​ عن ضبط شحنة تضم 55 سلاحا حربيا واعتقال عصابة بهذا الصدد مرتبطة باجهزة تجسس اجنبية.

وأشار حاكم مدينة باوة، برويز ايدة بور، في حديث صحفي، ان القوات الامنية وقوات فوج الحدود بمدينة باوة تمكنت في اطار عمليات معقدة في مناطق جبلية وعرة تابعة للمدينة من ضبط شحنة من ​الاسلحة​ الحربية، التي تضم 55 سلاحا حربيا يستخدم معظمها في حرب الشوارع وحرب العصابات.

واوضح انه تم في هذا الاطار "اعتقال 7 عناصر من عصابة مرتبطة باجهزة تجسس اجنبية".

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