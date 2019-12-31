درويش: ليكن عام 2020 نقطة فصل نحو بناء قاعدة الاستقرار والازدهار

اشار النائب ​علي درويش​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ لمناسبة حلول ​السنة​ الجديدة، الى انه "تزيدنا وطأة المصاعب والضائقة التي تخيم على اللبنانيين إصرارا على مضاعفة الجهود ليكون عام 2020 نقطة فصل نحو بناء قاعدة الاستقرار والازدهار في ‎لبنان وتخطي التحديات والاستمرار بما بدأناه ب​محاربة الفساد​ وتعزيز عوامل الوحدة الاجتماعية. على هذا الأمل، كل عام وانتم بخير".

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