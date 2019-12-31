فرق الصيانة التابعة لشركة كهرباء زحلة انتشرت استعداداً لتصليح اي عطل

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنه "انتشرت فرق الصيانة التابعة ل​شركة كهرباء زحلة​ على مختلف طرق ​مدينة زحلة​ والقرى التابعة لها استعداداً لتصليح اي اعطال ممكن ان تطرأ على الشبكة في ​ليلة رأس السنة​، هذا وسيرت الفرق دوريات في الاحياء الداخلية للمدينة، كما تمنت ادارة شركة كهرباء زحلة ونقابة العمال والموظفين في الشركة اعياد سعيدة للبنانيين عموماً والزحليين والبقاعيين بشكل خاص".

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