مصادر تلفزيون النشرة: الرئيس عون اكد ان كارلوس غصن يحظى بالحماية اللبنانية كأي لبناني

اشارت مصادر تلفزيون "النشرة" الى ان اصدقاء مقربين من المدير السابق لتحالف شركتي "رينو" و"نيسان" ​كارلوس غصن​ استقبلوه في ​مطار بيروت الدولي​ بعد وصوله من اليابان عبر تركيا، وهو يملك فريق حماية خاص في ​لبنان​.

واكدت المعلومات لتلفزيون "النشرة" حصول لقاء بين كارلوس غصن و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ولكن بشكل غير رسمي. واوضحت ان الرئيس عون اكد ان غصن يحظى بالحماية اللبنانية كاي مواطن لبناني.

وذكرت المعلومات ان غصن بصحة جيدة وهو مصر على الحصول على حقه مهما كلف الامر.