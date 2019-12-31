اشار وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "وفي هذا الوقت وعلى عتبة انتهاء سنة وبداية اخرى، لا يمكن ان ننسى شهداء الضنية الذين قضوا في مثل هذه الليلة، ومع اصرارنا على رفض مبدأ العفو عن كل من شارك من قريب او بعيد بهذه الجريمة ضد المؤسسة و الوطن"، متمنياً "للجميع ولوطننا الازدهار و​السلام​ والخير وان يكون عاما مليئا ب​المحبة​ والبركة."

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كانت هذه تفاصيل خبر الصراف: اتمنى للجميع ولوطننا الازدهار والسلام والخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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