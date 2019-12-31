قانصوه: الهدف من العدوان الاميركي بالعراق إضعاف قوة الحشد الشعبي

استنكر الامين القطري لـ"حزب ​البعث العربي الاشتراكي​" في ​لبنان​ ​عاصم قانصوه​ "العدوان الاميركي والقصف البربري الذي استهدف مواقع ​الحشد الشعبي​ بقضاء القائم في محافظة ​الأنبار​ ومواقع الاسناد العسكري التابعة لـ"كتائب ​حزب الله​" في ​العراق​".

واعتبر قانصو أن "الهدف من هذا العدوان إضعاف قوة الحشد الشعبي وحزب الله في العراق".

كما أدان "قيام نظام الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ بنقل مرتزقته وارهابييه من ​سوريا​ إلى ​ليبيا​ بهدف التدخل بشؤون البلد الداخلية واشعال الاقتتال فيها ونهب خيراتها وكل ذلك يندرج في سياق استكماله للدور التخريبي الذي يقوم به النظام التركي في سوريا"، وشدد على "ضرورة إنهاء الوجود الاميركي غير الشرعي داخل ​الاراضي السورية​ والتصدي بكل قوة لسرقة ​النفط​ السوري والعمل على استعادة حقول النفط الى سلطة ​الجمهورية العربية السورية​".

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