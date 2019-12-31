أكد الوزير السابق ​نقولا تويني​ انه "لم يكن رهانه الا بمكانه عندما طالب النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ بتكليف هيئة التحقيق الخاصة بمعرفة حقيقة حركة سحب الاموال خارج البلد خلال فترة ​الأزمة​"، مشيراً الى ان "مبادرة القاضي عويدات لمخاطبة هيئة التحقيق الخاصة لا بد وأن تستكمل من هذه الهيئة عبر إجراء تحقيق شفاف يبيّن حجم هذه السحوبات والأهم من ذلك تحديد مصادر هذه المبالغ لبيان مدى مشروعيتها خاصة اذا ما تبيّن أنها تعود إلى شخصيات لها علاقة بالشأن العام".

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كانت هذه تفاصيل خبر تويني عن مبادرة عويدات: يجب استكمالها بتحقيق شفاف يبيّن حجم السحوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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