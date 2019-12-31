محمد نصرالله: لتشكيل حكومة جامعة شاملة لكل الطاقات اللبنانية

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "عدم تأيده تشكيل ​حكومة​ من لون واحد إنما تأليف حكومة جامعة شاملة لكل الطاقات اللبنانية السياسية والحزبية والشعبي".

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