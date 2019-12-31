خطار: انجزنا الشق الاداري لملف المتطوعين ولم يتبقى سوى الشق المالي

أكد المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، "رفع الجهوزية بكامل مراكز ​الدفاع المدني​، لأن الناس تحتفل وتسهر وتشرب وتحصل حوادث، والمطلوب هو الجهوزية لمساعدة الناس وتأمين ​السلامة العامة​، فضلا عن أحوال الطقس والعاصفة التي تزيد من المشاكل، وبالتالي بحاجة للدفاع المدني".

وخلال جولته على المركز الاقليمي للدفاع المدني في ​محافظة جبل لبنان​ الجنوبي، اوضح خطار انه "بالنسبة لموضوع الحراك، فالدفاع المدني يتدخل لمساعدة الناس ومهمتنا ألا نكون طرفا، إنما الحفاظ على السلامة العامة ومساعدة الناس بمؤازرة القوى الأمنية، لنحافظ على سلامة عناصر الدفاع المدني، والتدخل يحصل بأمر من مدير العمليات ولحالات معينة"، لافتاً الى انه "منذ استلامه المديرية في العام 2011، حمل ملف التطوع إلى ​المجلس النيابي​ وعمل جاهداً عليه، حتى صدر المرسوم عام 2014، وفي العام 2018 صدرت مراسيم تطبيقية، ومن بعدها بقي التفاهم مع قوى الامن، و​وزيرة الداخلية والبلديات​ في حكومة تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ أعطت توجيهاتها في هذا الإطار، وعملنا التفاهم مع ​قوى الأمن الداخلي​، وبالتالي المطلوب منا كمديرية انجزناه وهو العمل الإداري ولم يبقى سوى الشق المالي، ونسعى ونتابع مع كل المرجعيات والمعنيين بالشأن المالي، وقد وعدونا باقراره في العام 2020، وانا لا زلت اتابع لإيجاد المصدر المالي"، معتبراً ان "النزول العشوائي إلى الشارع يضر ولا ينفع، وهي صورة لا تشبهنا لأننا اعطينا صورة جميلة للناس على مدى سنوات وعلينا أن نحافظ عليها".