اشكال فردي في منطقة حوش الحريمة ادى لمقتل شخص

افاد مراسل ​النشرة​ في ​البقاع​ عن "وقوع وقع ​اشكال فردي​ في منطقة ​حوش الحريمة​ بلدة القادرية، حيث اقدم المدعو ع.ا على اطلاق النار باتجاه ح.ا ما ادى الى مقتل الاخير على الفور. وحضرت ​القوى الامنية​ الى المكان وباشرت التحقيق بالحادث.

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