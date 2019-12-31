قبيسي: من يهرب الاموال ويسعى لافشال تشكيل الحكومة شريك بالمؤامرة

اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​هاني قبيسي​ ان "من يهرب الاموال ويسعى لافشال ​تشكيل الحكومة​ وتعطيل المؤسسات شريك بالمؤامرة".

واشار قبيسي خلال القائه كلمة حركة "امل" في احتفال تأبيني في بلدة الزرارية في النادي الحسيني للبلدة، الى "انهم لا يريدون لمحور ​المقاومة​ ان يبقى منتصرا فهم اليوم يعممون الفوضى التي وعدتنا بها كوندليزا رايس عام 2006 ونحن نرى الفوضى اليوم تتنقل من بلد لآخر لصالح العدو الصهيوني وبالتعاون مع ارهابهم في ​سوريا​ و​العراق​ و​لبنان​ وغيرهم". اضاف: "هذا الذي نراه في لبنان ليس وليد اليوم بل منذ اكثر من اربع سنوات وخاصة الحصار الاقتصادي ومنذ ان تم اقفال "البنك الكندي" حتى "بنك جمال" واليوم اصبح الحصار على معاشات الناس ليدخل كل البيوت ولتعم الفوضى في كل لبنان وكل ذاك لاركاع الشعب المقاوم ولتمرير بما يسمى ​صفقة القرن​ ليقيموا دولة للفلسطينيين جزء من غزة وقليل من ​سيناء​ وتكون سيادتها ل​اسرائيل​ وينهون القضية بذلك أو تعم الفوضى كل المنطقة".

وتابع قبيسي: "مع الأسف ان بعض من في الداخل يتناغم مع ذلك ويشارك بالمؤامرة وكل من يعمل في هذا التوجه هو شريك من الذين يهربون الاموال الى من يسعى لافشال تشكيل الحكومة وبالتالي يسعى الى الفراغ وتعطيل المؤسسات الحكومية فالكل يشارك بالمؤامرة".

اضاف قبيسي: "نحن سنبقى دائما في المواجهة بالدفاع عن وحدة البلد وعن العيش المشترك ونعرف تماما ان الكلفة باهظة الثمن وستكلفنا كما كلفنا الانتصار من تقديم وتضحية ولعل كلفة المحافظة على الانتصار اصعب من تحقيقه".