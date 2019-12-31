محادثات دبلوماسية بين موسكو ومينسك لبحث ملفات التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، اليوم الثلاثاء، مع السفير الروسي لدى مينسك ديمتري ميزنتسيف، مستقبل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وذكرت وزارة الخارجية البيلاروسية -في بيان بثته على موقعها الرسمي- أن الجانبين ناقشا ملف التعاون الثنائي بين موسكو ومينسك، كما تطرقا في حديثهما إلى الاجتماعات المُقرر عقدها خلال العام المقبل.



يُذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أكد في وقت سابق، أن بلاده أحرزت تقدمًا هائلًا في علاقات التعاون الثنائي مع روسيا، مُشيرًا إلى أن البلدين لديهما العديد من الملفات التي يتعين العمل عليا خلال الفترة المُقبلة وعلى رأسها ملف توحيد البلدين.



وأشار لوكاشينكو -خلال اجتماعه مع

الرئيس الروسي فلاديمبر يوتين في الـ20 من ديسمبر الجاري في مدينة سان بطرسبرج الروسية- إلى أن اتفاقية الدولة الموحدة تعد إنجازًا كبيرًا لعلاقات التعاون القائمة بين روسيا بيلاروسيا.



وقال لوكاشينو "حتى إذا لم نشرع في تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل، فهذا لا يعنني أننا سلكنا طرقًا منفصلة، كما حدث على سبيل المثال، بين روسيا وبعض الدول الأخرى للاتحاد السوفيتي: مثل أوكرانيا ودول البلطيق".

