روحاني: مناورات إيران وروسيا والصين أغضبت الأعداء

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن مناورات إيران وروسيا والصين أغضبت الأعداء كثيرا، وفقاً لـ سبوتنيك
أفادت وكالة "تسنيم" الدولية، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن روحاني صرح، اليوم، خلال تدشين قطار الأنفاق "كلشهر – هشتكرد"، غرب طهران، أن ما تحقق اليوم من إنجازات، كان في ظل تضحيات وتفاني وإيمان الشعب الإيراني.
ونوه الرئيس الإيراني إلى أن بلاده اجتازت أياما صعبة في فترات مختلفة من الثورة والحظر والحرب المفروضة.
وأضاف أن كل يوم يمر، يتمكن العمال الإيرانيون المهرة والمهندسون والمدراء الأكفاء من تحقيق المزيد من الخدمات للشعب.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الأصداء العالمية الواسعة للمناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا
إن المناورات المشتركة قد أغضبت عالم الاستكبار كثيرا.
وأضاف روحاني: كانت المناورات أمراً صعباً على أمريكا وبريطانيا وبعض دول الخليج، ومؤشرا لاقتدار القوات المسلحة الإيرانية، والتنسيق فيما بينها.
وبدأت المناورات البحرية المشتركة بين روسيا وإيران والصين (حزام الأمن البحري)، يوم الجمعة الماضي، في القسم الشمالي من المحيط الهندي وخليج عمان، لمدة أربعة أيام كاملة، وانتهت في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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