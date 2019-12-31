أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى اتصالا هاتفيًّا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبّر فيه الأخير عن شكره للولايات المتحدة لمساعدتها موسكو في إحباط هجوم إرهابي كان مخططًا تنفيذه في عطلة رأس السنة الجديدة بمدينة سان بطرسبرج الروسية، وفقا لـأ ش أ.
جدا ، تمكنا من الإمساك بالمشتبهين سريعا، مع إنقاذ العديد من الأرواح. تنسيق عظيم ومهم".
وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "اتصل بي الرئيس الروسي بوتين لشكري وشكر الولايات المتحدة على إبلاغهم بالهجوم الإرهابي الذي كان مخططا له في مدينة سان بطرسبرج الجميلة
وأعلنت وكالة الاستخبارات الروسية ، أمس الأول الأحد ، إحباط العمل الإرهابي بفضل معلومات من زملاء من الولايات المتحدة..موضحة أن المشتبهين خططوا لتنفيذ الهجوم في مكان مزدحم خلال العطلة.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أمس الاثنين : إن مشتبهين روسيين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: بوتين شكرني على مساعدتنا لروسيا في إحباط هجوم سان بطرسبرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.