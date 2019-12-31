إيران والعراق يخططان لرفع حجم التبادل التجاري لـ20 مليار دولار

أعلن السفير العراقي في إيران، جواد سعد قنديل، أن جدول الأعمال العراقي الإيراني يتضمن رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى 20 مليار دولار، وفقًا لما نشرته سبوتنيك.

وبحسب وكالة "فارس" للأنباء، فقد أكد السفير العراقي في طهران أن رفع حجم التبادل

التجاري مع إيران لمستوى 20 مليار دولار بات على جدول أعمال البلدين.

وبين السفير العراقي، خلال اجتماع مع محافظ المحافظة المركزية (وسط) اليوم الثلاثاء، بأن الحجم التجاري بين العراق وإيران يقترب من 12

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مليار دولار.

ولفت إلى وجود مشاريع وأفكار مختلفة، تطرح من قبل إيران والعراق بغية الوصول للمستوى التجاري المنشود.

من جهة ثانية، أكد السفير أن 6 ملايين إيراني يزورون العراق سنويا في مقابل توافد 3 ملايين عراقي إلى إيران، مشيرا إلى أن 3.5 مليون زائر إيراني يشاركون في مسيرة ذكرى "أربعينية الإمام الحسين" هذا العام.