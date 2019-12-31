عمان: السلطان قابوس في حالة صحية مستقرة ويتابع برنامج العلاج

أعلنت مسقط أن سلطان عمان، قابوس بن سعيد آل سعيد، في حالة صحية مستقرة وهو يتابع حاليا عمليات العلاج المقررة. وقال ديوان البلاط السلطاني، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "مولانا جلالة السلطان المعظم في حال مستقر ولله الحمد والشكر ويتابع برنامج العلاج المقرر".



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