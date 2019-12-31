الرئيس الصيني يشيد بإنجازات بلاده رغم الصعوبات

ألقى الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، خطاباً متلفزاً بمناسبة رأس السنة الميلادية ، أشاد فيه بالإنجازات التي حققتها بلاده على مدار العام الماضي .

وأشاد شي جين بينج بافتتاح مطار داشينج الدولي الجديد في بكين ، وهبوط المسبار القمري "تشانج إي5-" ، وعملية الإطلاق التجريبي الناجح لصاروخ "لونج مارش 5" ، وجهود الحكومة في مكافحة الفقر ، وتدشين أول حاملة طائرات صينية محلية الصنع.

ولخص الخطاب ، الذي تم بثه على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الحكومي ، أحداث عام كامل ، واجهت فيه الصين العالم بثقة وجرأة أكبر من أي وقت مضى وتلقت ردود فعل غير مسبوقة من الخارج نتيجة لذلك.

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واستمرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في عامها الثاني ، وأدت إلى توترات بين القوتين العظميين وأكبر اقتصادات العالم وألقت بظلالها على الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر الماضي.

وفي ظل الحرب التجارية ، تباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 6 في المائة ، وهو أدنى مستوى له منذ 27 عامًا.