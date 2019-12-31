لبنان: كارلوس غصن دخل إلى البلاد "بصورة شرعية"

أكدت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن الذي فرّ من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته بمخالفات مالية، دخل لبنان "بصورة شرعية"، مؤكدة أن لا شيء يستدعي ملاحقته.
وصدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان أكد أن غصن "دخل إلى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية".
وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية من جهتها "شرعية" دخول غصن، أمس الاثنين، مشيرةً إلى عدم معرفتها بظروف مغادرته اليابان.
وكان غصن (65 عاماً) أوقف في اليابان في نوفمبر لدى هبوط طائرته الخاصة في مطار طوكيو، وسجن مرة أولى ثم أفرج عنه بكفالة في مارس قبل أن يتم توقيفه مجدداً بعد وقت قصير.
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