ميركل تدعو العالم لمواجهة مخاطر تغير المناخ

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل ضرورة مواجهة تحديات التغير المناخي والأزمات الناجمة عنه، وعلى الحاجة إلى تعزيز دور الاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.
وقالت المستشارة ميركل في خطابها السنوي عشية رأس السنة الجديدة.. إن الاحتباس الحراري على الأرض واقع حقيقي ومهدد لنا وطالبت القيام بكل ما هو في متناول البشر لمواجهة هذا التحدي.
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