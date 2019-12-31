سانشيز يقترب من الفوز بولاية ثانية بمساعدة حزب كتالوني

يقترب القائم بأعمال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز من الفوز بولاية ثانية، وذلك بعد أن نجح حزبه الاشتراكي في التوصل إلى اتفاق مع حزب اليسار الجمهوري الكتالوني، حسبما أفادت صحيفة إل بايس الإسبانية اليوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاتفاق سيمكن سانشيز من الفوز بتصويت منح الثقة في البرلمان وسيمنح إسبانيا سلطة تنفيذية بصلاحيات كاملة، وذلك للمرة الأولى منذ أن حل سانشيز البرلمان في مارس للدعوة إلى إجراء انتخابات عامة لمرتين هذا العام.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن أشخاص على صلة بالمفاوضات، أنه لا يزال يتعين إقرار هذا الاتفاق من جانب المجلس الوطني لحزب اليسار الجمهوري الكتالوني، والذي لن يجتمع على الأرجح حتى الأيام الأولى من شهر يناير.

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وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز يسعى للفوز بدعم نواب حزب اليسار الجمهوري بحلول الخامس من يناير، ولكن الإطار الزمني للحزب الكتالوني قد يصعب هذا الأمر.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن هذا الاتفاق يأتي في الوقت الذي يصارع فيه السياسيون الإسبان من أجل تشكيل حكومة مستقرة منذ أزمة إقليم كتالونيا في عام 2017، حينما حاولت الأحزاب الانفصالية ومن بينها حزب اليسار الجمهوري الكتالوني إعلان الاستقلال عن إسبانيا في استفتاء غير قانوني.

ونوهت وكالة بلومبرج أن قرار سانشيز بالسعي لإبرام اتفاق مع حزب اليسار الجمهوري من شأنه أن يمكّنه من كسر الجمود السياسي في إسبانيا وتشكيل حكومة ، لكنه سيأتي على حساب اتساع نطاق الخلاف بين تيار اليسار واليمين.