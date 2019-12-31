قوات أمنية عراقية خاصة تنتشر بمحيط السفارة الأمريكية

وكانت الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق الثلاثاء، إن زعماء العراق أكدوا ضمان أمن وسلامة الأمريكيين والممتلكات الأمريكية خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية مايك بومبيو، وذلك بعد أن هاجم محتجون السفارة الأمريكية في بغداد.

وأوضحت مصادر أمنية أن القوات الخاصة العراقية انتشرت أمام الباب الرئيسي والباب الثاني للسفارة الأمريكية في بغداد.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن جماعات مدعومة من إيران تهدد سفارتنا في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس حكومته المستقبل عادل عبدالمهدي أكدا ضمان أمن وسلامة الموظفين.

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واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

ويأتي هذا بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

وشن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.