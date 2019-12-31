عاجل.. إطلاق نار في محيط السفارة الأمريكية ببغداد

إطلاق نار في محيط السفارة الأمريكية ببغداد.

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء، بسماع

وقال مسؤولون أمريكيون، إن واشنطن سترسل قوات مارينز إضافية إلى السفارة الأمريكية في بغداد.

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

واستهدفت طائرات مسيرة أمريكية، في 29 ديسمبر، خمسة مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل 25 من مقاتليها وإصابة 51 آخرين، بحسب قيادة "الحشد الشعبي".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وأكد قادة سياسيون وعسكريون أمريكيون أن الضربات الجوية وجهت ردا على قصف قاعدة "كي وان" العراقية، التي تستضيف قوات للتحالف الدولي، في محافظة كركوك شمالي العراق، والذي أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين. واتهمت واشنطن "كتائب حزب الله" بالوقوف وراء هذا الهجوم.