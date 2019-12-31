كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن: سندافع عن الأمريكيين الموجودين بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن الأمريكيين الموجودين بالعراق لدعم سيادته واستقلاله.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي والرئيس العراقي برهم صالح، أكدا لمايك بومبيو تحمل مسؤوليتهما بجدية تجاه حماية وضمان أمن وسلامة الأفراد الأمريكيين والممتلكات الأمريكية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وقال ترامب في تغريدة له على تويتر: "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تنظيم هجوم على سفارتنا في بغداد، ونتوقع من قوات الأمن العراقية أن تحمي السفارة".

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وتابع: "هجماتنا كانت ردا على قتل إيران لمقاول مدني أمريكي وإصابة الآخرين، ولن نتوقف عن الرد بحزم على أفعالها".

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

ويأتي هذا بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

وشن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.