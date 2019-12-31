ترامب يعلن توقيع الاتفاق التجاري مع الصين 15 يناير المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، توقيع الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين في 15 يناير المقبل.

كانت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست نقلت، الإثنين، عن مصدر قوله إن "واشنطن أرسلت دعوة وبكين قبلتها."

ولم يرد ممثلون لمكتب الممثل التجاري الأمريكي والبيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على التقرير الذي قال إن الوفد الصيني سيبقى على الأرجح في الولايات المتحدة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقال نافارو: "لا تصدقوا أبدا المصادر المجهلة. ليكن مصدركم الرئيس ترامب أو الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر."

وأضاف أن الاتفاق سيخرج للعلن "في أقرب وقت ممكن"، وأنه لا يتوقع أي عراقيل قد تعطله. وتابع "كل ما في الأمر إنه يتعين ترجمته إلى الصينية ومراجعته بحيث تتطابق النسختان."

وأوضح أن الاتفاق الواقع في 86 صفحة يتضمن تفاصيل بخصوص حقوق الملكية الفكرية إلى جانب "بداية جيدة" على صعيد النقل الإجباري للتكنولوجيا وما قال إنها "صياغة جيدة بشأن التلاعب في العملة".

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وفي وقت سابق هذا الشهر، قال لايتهايزر إن ممثلين عن كلا البلدين سيوقعون الاتفاق خلال الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال قبل أيام إن الاتفاق جاهز لكنه يخضع لمراجعة فنية.

وقالت بكين نهاية الأسبوع الماضي إنها على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن اتفاق "المرحلة 1" بين البلدين، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقامة حفل توقيع رسمي.

وأُعلن عما يعرف باتفاق المرحلة واحد في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، التي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.

وهدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الشهر، بإعلان المرحلة الأولى من اتفاق سيخفض بعض الرسوم الجمركية الأمريكية مقابل ما يقول مسؤولون أمريكيون إنه قفزة كبيرة في مشتريات الصين من منتجات زراعية أمريكية وسلع أخرى.

وسيقلص الاتفاق، الذي أُعلن الأسبوع الماضي بعد مفاوضات متقطعة لأكثر من عامين ونصف العام بين واشنطن وبكين، بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية، في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بنحو 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.