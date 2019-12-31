كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودعت السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها إلى الابتعاد عن محيطها والحفاظ على أمنهم الشخصي.
واستهدفت طائرات مسيرة أمريكية، في 29 ديسمبر، خمسة مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل 25 من مقاتليها وإصابة 51 آخرين، بحسب قيادة "الحشد الشعبي".
وأكد قادة سياسيون وعسكريون أمريكيون أن الضربات الجوية وجهت ردا على قصف قاعدة "كي وان" العراقية، التي تستضيف قوات للتحالف الدولي، في محافظة كركوك شمالي العراق، والذي أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين. واتهمت واشنطن "كتائب حزب الله" بالوقوف وراء هذا الهجوم.
وانتقدت القيادة العراقية بشدة الضربات الأمريكية الأخيرة، واصفة إياها بانتهاك لسيادة العراق والعمل المهدد لأمنه.