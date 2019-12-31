بومبيو: الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها في العراق

وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، رسالة لزعماء العراق، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستحمي مواطنيها في العراق.

ودعت السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها إلى الابتعاد عن محيطها والحفاظ على أمنهم الشخصي.

واستهدفت طائرات مسيرة أمريكية، في 29 ديسمبر، خمسة مواقع تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل 25 من مقاتليها وإصابة 51 آخرين، بحسب قيادة "الحشد الشعبي".