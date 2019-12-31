كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حزب الله العراق":السفارة الأمريكية مغلقة بـاسم الحشد الشعبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت كتائب حزب الله العراق في استخدام صواريخ (سترله) المضادة للطائرات و(أشتر) و(كاتيوشا) و(ذو الفقار والكرار وحيدر) وذلك في عام 2010.
وقد استخدمت تلك الصواريخ ضد القواعد الأمريكية، وتحديداً في 5 يناير 2011، إذ ضربت الكتائب قواعد كالسو في شمال الحلة وسلير وفكتوري وليبرتي في بغداد بمجموعة من صواريخ الأشتر والكرار.
وتحظى كتائب حزب الله العراق بميزة نسبية في التسليح عن بقية المليشيات التابعة لإيران، بداية من أنها تقوم بتصنيع الأسلحة بنفسها، إضافة إلى الترسانة التي غنمتها من مخازن الجيش العراقي، وتضم أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة.
وتحظى كتائب حزب الله العراق بميزة نسبية في التسليح عن بقية المليشيات التابعة لإيران، بداية من أنها تقوم بتصنيع الأسلحة بنفسها، إضافة إلى الترسانة التي غنمتها من مخازن الجيش العراقي، وتضم أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة.
وتشمل ترسانة الكتائب: (كلاشنكوف، ومسدسات، وقذائف صاروخية RPG-7، وقناصات B29, HS-50، وهاون من 60 إلى 180 ملم، وكاتيوشا، وستر مقاومة للطائرات، ومدافع أحادية وثنائية ورباعية، وراجمات صغيرة المثبتة على الأرض وعلى العجلات).
وتوسعت عناصر الكتائب في استعمال العبوات الناسفة المختلفة، والتي استعملتها بكثافة ضد القوات الأمريكية، وفي سبتمبر/أيلول 2014 أعلنت امتلاكها طائرات بدون طيار.