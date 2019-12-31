"حزب الله العراق":السفارة الأمريكية مغلقة بـاسم الحشد الشعبي

قال المتحدث باسم ميليشيا "حزب الله العراق"، إن السفارة الأمريكية مغلقة بـاسم الحشد الشعبي، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

وبدأت كتائب حزب الله العراق في استخدام صواريخ (سترله) المضادة للطائرات و(أشتر) و(كاتيوشا) و(ذو الفقار والكرار وحيدر) وذلك في عام 2010.

وقد استخدمت تلك الصواريخ ضد القواعد الأمريكية، وتحديداً في 5 يناير 2011، إذ ضربت الكتائب قواعد كالسو في شمال الحلة وسلير وفكتوري وليبرتي في بغداد بمجموعة من صواريخ الأشتر والكرار.

وتحظى كتائب حزب الله العراق بميزة نسبية في التسليح عن بقية المليشيات التابعة لإيران، بداية من أنها تقوم بتصنيع الأسلحة بنفسها، إضافة إلى الترسانة التي غنمتها من مخازن الجيش العراقي، وتضم أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة.

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