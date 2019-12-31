كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النساء يقودن الاحتجاجات في المنطقة المسلمة بالعاصمة الهندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منذ أكثر من أسبوعين، خرج المتظاهرون إلى الشوارع في جميع أنحاء الهند؛ لمعارضة إقرار قانون المواطنة المثير للجدل، والذي يقول النقاد إنه يميز ضد المسلمين وينتهك الدستور العلماني للبلاد.

ولمدة 16 يوماً حتى الآن، شغلت هؤلاء النساء جزءاً من الطريق السريع الرئيسي، مما عرقل حركة المرور بين العاصمة ونويدا، وهم لا يخططون للذهاب إلى أي مكان.

ويقول تارانوم بيجوم (53 عاماً) في الاعتصام: "نحن هنا لنناضل من أجل حقوقنا ومخاوفنا"، مضيفًا "إلى أن يستردوا سياساتهم، وسيستمر هذا".

بعيدًا عن أضواء الاحتجاجات في وسط دلهي، التي يسيطر عليها إلى حد كبير المتظاهرون الناطقون بالإنجليزية من خلفيات اجتماعية اقتصادية أعلى، أصبح شاهين باغ رمزًا للمجتمعات الأكثر ضعفًا على أطراف المدينة.

وقامت الشرطة بقمع الاحتجاجات بوحشية، وخاصة في المناطق المسلمة والجامعات، وتخريب المنازل، واستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات حتى على الأطفال، وفتح النار على المتظاهرين المسالمين.

وقُتل ما لا يقل عن 26 شخصًا في جميع أنحاء الهند، مع الإبلاغ عن معظم الوفيات من ولاية أوتار براديش، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الهند والتي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

لكن المظاهرة في شاهين باغ ظلت سلمية، حتى مع استمرار المحتجين في تصميم حكومة مودي القومية الهندوسية.

وفي الوقت نفسه، تعمل العديد من مراكز الاحتجاز وتعمل في جميع أنحاء ولاية أسام وفي أجزاء أخرى من البلاد لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، مما أثار مخاوف المسلمين من السجن الجماعي. ولكن النساء يقولون إنهن ضعيفات بشكل خاص.

وفي شاهين باج، يتميز الهواء البارد الناجم عن شتاء نيودلهي القياسي بمزيج من القلق والتصميم.

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لمدة 16 يومًا وعلى الرغم من البرد القارس، تجمعت الحشود هنا بلا توقف، مع مجموعة من المتطوعين الذين يديرون العرض. ويحتشد المتظاهرون فوق النيران مع الوجبات الخفيفة والشاي المجانية، بينما تجلس النساء في العلبة بجوار المسرح.

وتقول العديد من النساء، معظمهن ربات بيوت مثل كوسار وبيجوم، وإنهن لم يذهبن إلى المنزل لعدة أيام.

وتقع شاهين باج على بعد كيلومترين (1.2 ميل) من الجامعة الإسلامية المليئة بالإسلام، وهي جامعة تقطنها أغلبية مسلمة، والتي كانت موقعًا لحملة الشرطة الوحشية في 15 ديسمبر.

وأصيب أكثر من 100 طالب عندما اقتحمت الشرطة الحرم الجامعي بالغاز المسيل للدموع والهراوات بعد اشتباكات في منطقة قريبة من الجامعة.

ونهبت الشرطة الحرم الجامعي وحطمت نوافذ المكتبة وأطلقت الغاز المسيل للدموع داخل غرفة القراءة، والعديد من الطلاب الجرحى والمحتجزين لم يشاركوا في الاحتجاج.

وتحدث الاحتجاجات اليومية أيضًا في الجامعة، ولكنهم عمومًا ينتقلون إلى شاهين باج بنهاية اليوم.

وفي ضوء حملة القمع والهجمات المماثلة التي تشنها الجيوب المسلمة في أماكن أخرى، ويشعر المتظاهرون في شاهين باغ بالقلق مع كل يوم يمر من احتمال تفكك اعتصامهم.

ومع اقتراب الليل، يتجمع الحشد حول جهاز عرض لمشاهدة فيلم وثائقي حول معنى سياسات المواطنة الحكومية بالنسبة لهم.