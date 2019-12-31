كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يلوم إيران بشأن"تنظيم" هجوم على السفارة الأمريكية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على إيران، اليوم الثلاثاء، لـ "تنظيم" هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، وقال: إنه سيحمل طهران المسؤولية، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

"لقد قتلت إيران مقاولًا أمريكيًا، وتسببت في إصابة الكثيرين. لقد استجبنا بقوة، وسوف نفعل ذلك دائمًا. الآن تقوم إيران بتنظيم هجوم على السفارة الأمريكية في العراق. وسوف يتحملون المسؤولية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة، وأبلغنا بذلك".

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على ما إذا كان السفير الأمريكي وغيره من موظفي السفارة قد تم إجلاؤهم من مجمع السفارة في العاصمة العراقية.

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قال مسؤولون عراقيون، إن السفير والموظفين الاخرين تم اجلاؤهم من السفارة حفاظا على سلامتهم اليوم الثلاثاء؛ حيث احتشد الآلاف من المتظاهرين ومقاتلي الميليشيات، معربين عن غضبهم من الغارات الجوية الأمريكية في العراق.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية، يوم أمس الاثنين، إن "واشنطن أبدت ضبطاً وصبراً في وجه الاستفزازات المتصاعدة من إيران أو الجماعات المدعومة من إيران، ولكن حان الوقت لإعادة فرض الردع ضد العدوان الإيراني، وكنا نأمل بشدة ألا تقوم إيران بإساءة تقدير والخلط بين الضعف وضبط النفس".

وقال الممثل الأمريكي الخاص بإيران بريان هوك، للصحفيين "بعد الكثير من الهجمات، كان من المهم أن يوجه الرئيس قواتنا المسلحة للرد بطريقة يفهمها النظام الإيراني".