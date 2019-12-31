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سيرحل المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، إلى دجيبوتي، من أجل مواجهة المنتخب النسوي لهذا البلد، وذلك في العاشر من شهر يناير 2020.
وتدخل هذه المباراة التي ستجرى بدجيبوتي في إطار ذهاب الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم الهند 2020، علما أن مقابلة الإياب ستجرى بالمغرب في 24 من شهر يناير 2020.
ولهذا الغرض، وجهت لمياء بومهدي، مدربة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 17 سنة الدعوة إلى 21 لاعبة ويتعلق الأمر بكل من :
كانت هذه تفاصيل خبر “مونديال” 2020.. المنتخب النسوي يستهل الإقصائيات بمواجهة دجيبوتي – لائحة “اللبؤات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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