الجامعة العربية ترفض التدخلات الخارجية لتسهيل نقل الإرهابيين إلى ليبيا

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

أكد إجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين رفضه التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وضرورة منعه .. لافتاً إلى أن ذلك يعد انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة .



وشدد المجلس في قرار بعنوان "تطورات الوضع في ليبيا " أصدره في ختام اجتماع دورته غير العادية اليوم الثلاثاء برئاسة العراق على خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة ، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية ، بما يسهم في تصعيد وإطالة أمد

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وأكد مجلس جامعة الدول العربية مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية وعلى رفض التدخل الخارجي ايا كان نوعه .. وشدد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات 2015 / 12 / 17 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا ، واهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية .

وأكد ضرورة وقف الصراع العسكري و أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.

وطلب المجلس من الأمين عام جامعة الدول العربية إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة قصد استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية ، ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا بهدد السلم والأمن الدوليين ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي في المسار السياسية والأمنية والاقتصادية في إطار السعي نحو حل ليبي ليبي خالص اللازمة ، ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.